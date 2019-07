Mulher de António Costa luta contra tumor no pulmão

António Costa vive um drama na vida pessoal. A mulher do primeiro-ministro, Fernanda Tadeu, foi diagnosticada com um tumor num pulmão, segundo a 'VIP'.Apesar disso, e já depois de saber que estava com cancro, Fernanda Tadeu, de 59 anos, continuou a aparecer em eventos públicos com o marido -como aconteceu nas comemorações do 25 de Abril. Só recentemente se submeteu à operação para remoção do tumor.Segundo fontes próximas da família, a cirurgia correu bem, o tumor foi removido com sucesso e Fernanda, que completa 60 anos em outubro, já está em casa a recuperar.O casal vive na zona de Benfica, em Lisboa. Ocontactou o gabinete do primeiro-ministro mas, até ao final do dia deste sábado, não obteve resposta. António Costa e Fernanda Tadeu são casados desde junho de 1987 e têm dois filhos.Costa não é o primeiro chefe de governo a viver um drama deste género na vida pessoal. O anterior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, também viu a mulher, Laura Ferreira, ser diagnosticada com um cancro, que combate até hoje.