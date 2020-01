Mulher de Armando Gama quis ser atriz mas agora vende aspiradores

Bárbara Barbosa, de 32 anos, a mulher que acusa Armando Gama, de 65, de violência doméstica, também quis tentar a sorte no meio artístico, embora nunca tenha sido bem-sucedida. Atualmente, dedica-se ao ramo das vendas., revelou um amigo do músico, o guitarrista José Pino, em entrevista à ‘Sábado’.Outra fonte próxima do antigo casal contactada pela ‘Vidas’ adianta que Bárbara agendava demonstrações com possíveis clientes através da sua página de Facebook.Mas o que a antigaqueria era ser atriz ou cantora. Foi por isso que cedo se mudou de Cedofeita, no Porto, para Lisboa. Foi na capital que começou a investir na formação: estudou na Academia de Amadores de Música e teve aulas de voz com a cantora lírica Helena Vieira.Mas depois do, começou a dedicar-se mais à família em detrimento da profissão.Mas ainda deu cartas na escrita ao escrever a biografia do marido, em maio do ano passado. Na altura, tudo parecia correr sobre rodas e a jovem escritora dizia que pretendiaa vida e o trabalho de Armando Gama com ‘Esta Balada Que Te Dou’.No início do ano, Bárbara Barbosa quis marcar uma reviravolta na sua vida e apresentou uma queixa-crime contra o artista. Armando Gama foi detido, presente a juiz e está impedido de se aproximar da ex-mulher e do filho de ambos.O escândalo apanhou alguns amigos de surpresa, outros já previam este desfecho. Certo é que, com toda a polémica, Armando perdeu trabalho como músico em vários hotéis e vive em casa de um amigo.