Mulher de 'Bibota' ampara-o em momento dramático

Aos 63 anos, Fernando Gomes, ou ‘Bibota’, como ficou conhecido no mundo do futebol, enfrenta a fase mais dramática da sua vida. A lutar contra um cancro no pâncreas, o ex-futebolista do FC Porto chora a dura perda da filha, Filipa, que morreu na última sexta-feira, aos 32 anos, em circunstâncias que a família preferiu manter reservadas.Nesta fase de grande dor, é amparado por Alexandra Afonso, a mulher por quem se apaixonou há mais de quatro anos, e que está grávida de uma menina. "A Xana tem sido incansável, um grande apoio", diz uma fonte, acrescentando que a companheira não deixou Gomes por um segundo nas cerimónias fúnebres que decorreram no último fim de semana, no Porto.Filipa, de 32 anos, morreu na última sexta-feira e a família preferiu resguardar as verdadeiras causas da morte. As cerimónias fúnebres aconteceram no fim de semana.A filha de Gomes vive há alguns anos em Lisboa e trabalhava há quase três anos no Grupo Amorim, num departamento direcionado para o segmento de luxo.Filipa Gomes formou-se em Design de Moda, no Porto, e tirou uma especialização na área em Barcelona. Esta era uma das suas grandes paixões.Alexandra Afonso vive uma relação estável com Bibota e no Porto é conhecida devido à amizade que mantém com a ex-mulher de Pinto da Costa, Fernanda Miranda. As duas são inseparáveis e consideram-se ‘irmãs’.Nesta fase difícil, a brasileira tem sido um grande apoio para Xana, que vive momentos agridoces. À espera do primeiro filho, não esconde a felicidade, mas revela a grande preocupação com o estado de saúde de Bibota, que há mais de três meses trava a dura batalha contra o cancro no pâncreas.A ex-mulher de Pinto da Costa, Fernanda Miranda, e a companheira de Bibota, Alexandra Afonso, são as melhores amigas e estão grávidas ao mesmo tempo. Xana, como é carinhosamente tratada, vai ter uma menina, enquanto a brasileira – que vive uma relação com o empresário Miguel Osório – vai ter mais um rapaz.Fernanda já é mãe de um menino fruto do seu primeiro casamento.Considerado um dos melhores avançados de sempre do campeonato português, Fernando Mendes destacou-se no FC Porto, tendo sido duas vezes Bota de Ouro e conquistado vários títulos de renome, entre os quais a Taça dos Campeões Europeus, a Supertaça europeia e a Intercontinental. No final da carreira, trocou as cores dos dragões pelo Sporting.Chegou a ter uma passagem internacional pelos espanhóis do Sporting de Gijón.