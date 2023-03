Mulher de Bruce Willis pede “espaço” Ator foi visto com um “ar confuso”, depois de ter sido perseguido por um paparazzi.

Foto: Getty Images

Bruce Willis, de 67 anos, que sofre de demência, foi visto com um “ar confuso”, depois de ter sido perseguido por um paparazzi. Perante o sucedido, a mulher do ator, Emma Heming Willis apelou aos fotógrafos que deem “espaço” à família e que parem de gritar à estrela de Hollywood. O pedido foi feito através de um vídeo na página de Instagram da modelo, de 44 anos, em que aparece visivelmente emocionada. Na publicação, Emma Heming Willis referiu ainda: “Sei que este é o vosso trabalho, mas talvez possam só manter-se no vosso espaço”.



O apelo da mulher de Bruce Willis acontece dois dias depois de o ator aparecer em público, depois do diagnóstico de demência frontotemporal.

