Mulher de Bruno Fernandes radiante na reta final da gravidez Jogador e a mulher, Ana Pinho, vão ser pais de um menino.

Apesar de Bruno Fernandes se manter em Inglaterra ao serviço do Manchester United, a mulher, Ana Pinho, com quem mantém uma relação desde a adolescência, rumou com a filha, Matilde, de três anos, e a família mais próxima até ao Algarve, onde tem desfrutado de dias de lazer antes do nascimento do segundo filho.



O casal aguarda a chegada do primeiro filho rapaz, a quem vão chamar Gonçalo, e o nascimento está previsto para o final do verão. Grávida de cerca de sete meses, a mulher do craque não resistiu ao biquíni e a mostrar, orgulhosa, a sua barriguinha após um dia de praia na zona de Vilamoura. “Estou apaixonado outra vez”, escreveu o craque num comentário da fotografia, mostrando-se rendido à chegada do bebé à família.

