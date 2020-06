Mulher de Buffon em guerra com irmã de CR7

01:30

André Filipe Oliveira

A derrota da Juventus contra o Nápoles continua a fazer correr muita tinta, sobretudo depois dos comentários da família de Cristiano Ronaldo. Elma Aveiro veio a público defender o irmão das críticas dos fãs. "Que mais podes fazer? É isso e não passa disso, por isso meu querido, sozinho não fazes milagres. Não consigo perceber como se joga assim. Enfim... Cabeça erguida, mais não podes fazer ‍meu Rei", escreveu nas redes sociais.No entanto, as afirmações da empresária madeirense irritaram a mulher de Gianluigi Buffon, colega de equipa do português. "Familiares, irmãos e mulheres não devem usar as redes sociais, porque muitas vezes os maridos e irmãos não gostam. Se eu fosse jogador de futebol gostaria de expressar os meus pensamentos, mas não acho que concordaria se o meu companheiro ou a minha mãe escrevessem por mim. Acho que os familiares não devem tornar-se comentadores", reagiu Ilaria D’Amico em declarações à Rádio 1.Uma defensora ferrenha do irmão mais novo, Elma Aveiro é bastante ativa nos comentários públicos acerca das conquistas de Cristiano Ronaldo. Sempre que o jogador brilha nos relvados ou conquista objetivos pessoais, a empresária faz questão de elogiá-lo. "És o meu herói, orgulho, o meu amor. Espero que tenhas dia um muito feliz. E que tenhas sempre essa Luz que nos ilumina a todos. Amo-te mais que tudo no Mundo. És e serás a minha estrela", escreveu nas redes sociais, no dia em que o craque celebrou 35 anos.