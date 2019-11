Mulher de Cancelo sexy durante a gravidez

A poucos dias de ser mãe pela primeira vez, Daniela Machado, companheira do futebolista português do Manchester City João Cancelo, decidiu protagonizar uma sessão fotográfica sensual a preto e branco.Na imagem divulgada pela mulher do craque, é possível vê-la deitada nua, apenas com um braço a cobrir-lhe os seios."Nove meses. Preparada para apaixonar-me para a vida toda", escreveu na legenda da imagem.Foi também através das redes sociais que Daniela anunciou que estava grávida pela primeira vez, num momento muito aguardado pelo casal.Na altura, o craque alinhava pela Juventus e, quando deu a boa-nova, e a companheira de Cancelo teve o apoio da namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina. As duas mantêm uma excelente relação.