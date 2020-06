Mulher de craque do Benfica exibe curvas sensuais

01:30

Daniela Ventura

A companheira de Gabriel Pires, o médio de 26 anos que integra o plantel do Benfica, continua a captar as atenções pela excelente forma física.A jovem que conquistou o coração do craque brasileiro não hesita em mostrar as curvas com fotografias nas redes sociais onde surge em biquíni e que lhe valem vários elogios por parte dos seguidores. "Sereia", "Musa", "Maravilhosa", são alguns deles.A beldade brasileira é mãe do único filho do futebolista, Luca, que nasceu no final do ano passado. Os dois não hesitam em partilhar a felicidade que estão a viver nesta nova fase e não poupam nas declarações de amor. "Obrigado por seres essa mãe maravilhosa para o Luca e por me matares de orgulho", escreveu Gabriel Pires sobre a mulher.Gabriel Pires e a companheira comemoraram os cinco meses do filho, Luca, que nasceu a 31 de dezembro. "Cinco meses da maior alegria da minha vida e já posso dizer que ele tem a gargalhada mais gostosa do mundo", disse Camilla. "Gratidão eterna", afirmou o jogador.