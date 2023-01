Mulher de Dani Alves apaga relação após caso de violação

Depois de perder o apoio dos fãs, Daniel Alves, de 39 anos, terá também ficado sem o seu braço-direito: a mulher, Joana Sanz. A modelo espanhola, de 29 anos, que inicialmente defendeu publicamente o futebolista brasileiro das acusações de abuso sexual e agressão, apagou várias fotos que tinha publicado no Instagram ao lado do marido, com quem é casada há cinco anos.A imprensa internacional diz que tal significa o fim da relação. No entanto, a dúvida paira no ar: Joana apagou apenas as imagens mais recentes, como a que foi tirada no Mundial do Qatar, e optou por deixar públicas algumas mais antigas, datadas de 2020 e 2021.