Mulher de Dani Alves publica "acidentalmente" carta que jogador lhe terá escrito da prisão de Barcelona Dani Alves está acusado de ter violado uma mulher de 23 anos em 2022.

Dani Alves e a mulher, Joana

Foto: DR

Ana Maria Ribeiro

A modelo espanhola Joana Sanz, mulher de Dani Alves, publicou "acidentalmente", uma carta que o jogador lhe terá escrito da prisão de Barcelona, onde está encarcerado desde janeiro de 2023. Na missiva, que destinava apenas aos amigos mais chegados das suas redes sociais - mas que se tornou do domínio público - o brasileiro, de 40 anos, escreve que Joana, de 31, é a mulher da sua vida. "Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar o meu tempo ao que eu fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é e no que és. És o que eu sonhei, o que eu sonhava e o que eu sigo sonhando", lê-se.

Dani Alves está acusado de ter violado uma mulher de 23 anos em 2022. O julgamento decorre em Espanha.

