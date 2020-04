Mulher de David Beckham não perdoa traição

Não é a primeira vez que a imprensa internacional diz que o casamento entre David e Victoria Beckham está em crise e avança com várias razões para o divórcio.Mas entre todas as histórias que já foram criadas para justificar a separação do casal, há uma que persiste.De acordo com a revista ‘Star’, a ex-Spice Girl nunca perdoou o facto de o marido a ter traído com a professora da filha, que acabou por engravidar do ex-futebolista., revela uma fonte próxima do casal à publicação."Poucos dias depois de a notícia ter saído nas revistas ela ligou ao David e perguntou-lhe se o casamento deles tinha acabado. Ele não respondeu..." acrescenta.No verão passado, quando o casal celebrou o seu 20.º aniversário, a ‘NW’ avançou com a notícia de que David e Victoria estariam prestes a anunciar o divórcio.Na altura, uma fonte disse à revista que o antigo jogador foi o primeiro a mostrar sinais de saturação., avançou, acrescentando que o casal nunca quis desiludir os fãs., afirmou, dizendo que Victoria está cada vez mais focada na sua carreira na moda, enquanto David passa muito tempo em Miami, a trabalhar em projetos ligados ao futebol.