Mulher de Diogo Costa faz furor na internet

A poucas semanas de dar à luz o primeiro filho, Catarina Machado, mulher do guarda-redes do FC Porto Diogo Costa, surpreendeu com uma sessão fotográfica.Sem pudores, a jovem estilista surge completamente nua, mostrando o orgulho que sente na sua barriguinha. “Quase a conhecer-te”, escreveu a companheira do jogador na legenda da publicação, que arrecadou centenas de elogios.