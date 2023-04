Mulher de Drake Bell pede o divórcio depois de ator estar desaparecido

Janet Von Schmeling, avançou com o processo de divórcio depois de quatro anos de casamento, revela o site TMZ, que teve acesso aos documentos legais.Segundo os documentos, o casal está separado desde setembro do ano passado e, no motivo da separação, alegaO pedido de divórcio chega uma semana depois das notícias do desaparecimento do ator, encontrado mais tarde com vida. O alerta foi dado por um familiar, que tinha receio que Drake Bell tentasse o suicídio por questões relacionadas com a custódia do filho.