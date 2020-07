okomotiv Moscovo declarou-se publicamente com palavras emotivas através das redes sociais.



"Parece que foi ontem que nos conhecemos", começou por escrever.



"E ao mesmo tempo parece que estás na minha vida para sempre...", continuou, emocionada.



"Vamos apaixonar-nos de novo, e de novo, e de novo", disse ainda Sanne Lopes, que recebeu centenas de mensagens de felicitações por parte dos seguidores pela ocasião especial.



O casal tem vivido uma fase feliz após ter sido pai do segundo filho, Rio, que nasceu no passado dia 5 de junho e veio juntar-se a Kai, de um ano.







Éder Lopes e a mulher, Sanne, comemoram hoje, 9 de julho, três anos de casamento.Como já é habitual, a companheira do craque de 32 anos,que joga atualmente no L