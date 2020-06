Mulher de Éder encanta com fotografias ternurentas do filho recém-nascido

O futebolista Éder e a mulher Sanne Lopes vivem momentos de grande felicidade. O casal deu as boas-vindas ao segundo filho, Rio, na última sexta-feira, dia 5 de junho.

Visivelmente orgulhosa da família que construiu ao lado do jogador, Sanne fez questão de presentear os seguidores da conta pessoal de Instagram com fotografias ternurentas dos filhos Kai, que completará 2 anos em agosto deste ano e do mais recente membro da família, Rio.





Recorde-se que Éder e Sanne casaram-se em julho de 2017, numa cerimónia privada no Algarve.