Mulher de Eder radiante no final da gravidez

A entrar na reta final da gravidez, Sanne Lopes decidiu fazer uma sessão fotográfica profissional para mais tarde recordar. Orgulhosa da sua barriguinha e das novas curvas, a mulher de Eder partilhou o resultado final com os seguidores das redes sociais e recebeu inúmeros elogios à sua excelente forma física.Na legenda, a modelo escreveu: "É um facto que o terceiro trimestre chegou. 28 semanas. Meninos da mamã", referindo-se ao facto de estar à espera de mais um menino.O herói nacional, como ficou conhecido depois de ter sido decisivo no campeonato europeu de 2016, ficou derretido e comentou com inúmeros corações. Numa publicação anterior, Sanne tinha-se mostrado orgulhosa por ter o jogador na sua vida. "Tenho tanta sorte de ter este homem ao meu lado."Recorde-se que o casal anunciou, no final de dezembro, de forma original, que a família ia aumentar. Kai, de um ano, surgiu com um balão na mão com a legenda: "Vou ser o irmão mais velho." Em janeiro, Sanne e Eder voltaram a dar novidades sobre a família aos seguidores: anunciaram que vinha aí mais um menino.A viver na Rússia, o craque, que integra o Lokomotiv Moscovo, e a modelo belga casaram-se no Algarve, numa luxuosa cerimónia, no verão de 2017. No fim do ano passado, voltaram a juntar a família e os amigos mais próximos, desta vez em Lisboa, para batizarem o filho. Para a ocasião, escolheram a Igreja da Memória. A festa continuou no Jardim Botânico da Ajuda.Agora, aguardam ansiosos a chegada de mais um bebé.Kai, de um ano, já faz as delícias dos seguidores das redes sociais dos pais, principalmente com as suas brincadeiras a jogar futebol.