Mulher de Éder revela planos para 2021: “Não quero engravidar mais”

15:07

Com o fim do ano à porta, são muitas as figuras públicas que revelam os planos para 2021. Sanne Lopes, a mulher do internacional português Éder não é exceção. Esta segunda-feira, a modelo desvendou os desejos para o próximo ano e fez uma revelação surpreendente.

"Durante os últimos três anos, ora estive grávida ora a amamentar e, apesar de me sentir super abençoada e apaixonada pelos meus dois rapazes, tenho de admitir que estou meio feliz por não precisar de fazer o meu corpo passar por isso novamente", começou por escrever na fotografia que partilhou ao lado do jogador do Lokomotiv Moscovo nas redes sociais.

A viver na Rússia com o futebolista e os filhos, Kai, de um ano, e Rio, de seis meses, a modelo confessou que não deseja engravidar outra vez: "Sinto-me completa com os meus rapazes, não quero engravidar mais, hora de reconstruir o meu corpo (em breve: verão de 2021) e desfrutar da minha família".

Recorde-se que o casal deu o nó em 2017, perante um grupo restrito de convidados.