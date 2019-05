Mulher de Eduardo Madeira à conquista da fama em novo programa

O formato tem como apresentadores Ruben Rua e a brasileira Luana Piovani e pretende desafiar aspirantes a influencers a tornarem-se grandes criadores de conteúdos digitais.Os concorrentes apresentados irão competir pela criatividade, com desafios diários, através dos quais poderão conseguir o maior número de likes e provarem que são os melhores.Tal como os restantes criadores, Joana vai estar numa casa fechada com outros 9 concorrentes anónimos e garante que o seu grande objetivo neste programa é adquirir novos conhecimentos para alimentar as suas redes sociais.A esposa de Eduardo Madeira é conhecida por já ter feito vários projetos em televisão, como atriz, humorista e comentadora social.