Mulher de Eduardo Madeira desabafa: "Parece que por ser mulher dele tenho de provar o dobro"

Joana Madeira emocionou-se hoje, dia 20 de fevereiro, durante a emissão do programa 'FlashVidas', da CMTV.A mulher de Eduardo Madeira foi convidada para comentar a atualidade dos famosos, e foi em conversa sobre Georgina Rodríguez que acabou por se mostrar afetada com uma situação., começa por dizer a jovem, relacionando a situação da namorada de Cristiano Ronaldo com a que ela garante também sentir na pele., disse Joana, que, logo de seguida, não conseguiu conter as lágrimas., confessa, em lágrimas.O apresentador do formato, Duarte Siopa, que conduz o programa em conjunto com Marta Viveiros ou Ana Pedro Arriscado, depressa se dirigiu a Joana para a consolar. Mas o desabafo continuou., disse.Ao ser questionada sobre se tem sofrido com essa associação, Joana Madeira admitiu:Retomando a conversa sobre Georgina Rodríguez, Joana Madeira defendeu que a modelo espanhola tem o direito a ser valorizada por si própria.