Mulher de Figo assinala 19 anos de casamento

A mulher de Luís Figo, Helene Svedin, não resistiu a assinalar uma data especial para a sua família.A manequim de 45 anos comemorou o 19º aniversário do casamento com o ex-futebolista de 47 anos através de uma publicação ternurenta que fez nas redes sociais., escreveu a beldade sueca na legenda de uma fotografia onde os dois mostram a cumplicidade que os une., respondeu Figo na declaração romântica.Martina Figo, de 18 anos, uma das filhas em comum do casal, também reagiu ao registo. "Sou tão sortuda", escreveu, referindo-se aos pais que tem.Além de Martina, Luís Figo e Helene Svedin são ainda pais de Daniela, de 21 anos, que vai brevemente estudar medicina em Espanha , e Stella, de 15 anos.