Mulher de Figo faz suspirar seguidores com fotografias em biquíni durante as férias

01:30

Vânia Nunes

Helen Svedin voltou a fazer suspirar os quase 60 mil seguidores que tem na rede social Instagram. A mulher de Luís Figo divulgou novas fotografias das férias de verão nas quais surge em biquíni ou fato de banho e os elogios dos fãs à sua excelente forma física não tardaram a chegar.Aos 44 anos, a modelo sueca mantém um corpo escultural, fruto dos cuidados que tem, o que lhe continua a valer contratos com marcas de prestígio a nível internacional. Helen tem estado a desfrutar de uns dias de descanso e luxo a bordo de um iate pela costa italiana e brinda, quase diariamente, os seguidores com imagens novas.As fotos com o antigo futebolista, com quem casou há 18 anos, também merecem muitos ‘gostos’. O casal tem três filhas, Daniela, 20 anos, Martina, 17, e Stella, 14. Helen já foi capa da ‘GQ’, ‘Elle’ e ‘Marie Claire’, entre outras publicações.