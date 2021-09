Mulher de Figo mete mãos à obra na casa de sonho

06 set 2021 • 12:44

É assim que têm sido encaradas as obras de remodelação da nova casa do ex-jogador Luís Figo e da mulher, Helen Svedin, em Madrid, Espanha, que duram há quase dois anos.O apartamento, localizado numa das zonas mais nobres da capital espanhola, foi alvo de uma grande intervenção.e faz questão de acompanhar com rigor todos os avançados, não se coibindo de ajudar em algumas tarefas., escreveu a mulher do antigo internacional português na legenda de uma foto em que surge a pintar os detalhes de uma das paredes.Este é um projeto especial para a família e são várias as imagens partilhadas através das redes sociais em que é visível a grande dimensão do imóvel. O apartamento dispõe de um terraço, várias divisões, todas com janelas amplas, para deixar entrar muita luz.. Foi adquirido em fevereiro de 2019.Já numa fase de decoração, Helen optou por tons dourados, que aliou ao mármore, juntando detalhes rústicos à modernidade. O apartamento fica situado na rua Ortega y Gasset. Segundo a imprensa internacional, são vários os amigos de Helen Svedin e Luís Figo que já vivem naquela zona, pelo que não se vão sentir sozinhos.