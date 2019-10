Mulher de futebolista argentino escaldante em poses nua

A mulher de Mauro Icardi está a incendiar as redes sociais após publicar fotos ousadas onde surge despida deitada nos lençóis. A modelo, de 32 anos, deslumbrou pela sensualidade perante os mais de cinco milhões de seguidores que a acompanham e lhe escrevem rasgados elogios.Icardi, de 26 anos, que joga atualmente no clube francês Paris Saint-German, mantém uma relação amorosa com a beldade argentina há sete anos. Oficializaram o amor quando decidiram casar, em maio de 2014. Mas o início do romance não foi nada fácil.Tudo porque Wanda Nara foi casada durante cinco anos com um colega e amigo do jogador argentino, Máxi Lopez, de 35 anos, de quem se separou em 2013 e com quem tem três filhos: Valentino, de dez anos, Constantino, de oito, e Benedicto, de sete.Os rumores de uma alegada traição da modelo com Icardi assombraram este triângulo amoroso e puseram fim à amizade entre os futebolistas. Wanda passou a ser apontada como causa de um mau-estar polémico entre Lopez e Icardi, uma rivalidade que fez ‘tremer’ os relvados com algumas provocações em campo.Icardi falou recentemente sobre essa situação a um canal francês: "Sei que é um tabu ela ter sido casada com o meu ex-companheiro de equipa, mas apaixonámo-nos e não escolhemos por quem nos apaixonamos". Icardi e Wanda Nara têm duas filhas em comum: Francesca, de quatro anos, e Isabella, de dois.Mauro Icardi mostra-se rendido à mulher, Wanda. O jogador do Paris Saint-Germani partilha várias fotografias românticas do casal nas redes sociais, e até confia à mulher o papel de agente da sua carreira. Wanda Nara tem um papel bastante influente nas suas decisões.