Mulher de Garay sensual arrasa de férias na Grécia

Todos os anos, Ezequiel Garay e a mulher, Tamara Gorro, fazem férias de sonho, e este ano não foi exceção.O jogador do Valência escolheu as Ilhas Gregas para estes dias de descanso a dois, e tem partilhado com os fãs várias fotografias deste destino paradisíaco.Mas o que mais tem dado nas vistas nas redes sociais não são as paisagens idílicas ou os momentos apaixonados entre o casal.O que tem levado os seguidores à loucura são as fotos da espanhola, que, aos 32 anos, é dona de uma beleza invejável e de umas curvas estonteantes.Uma das imagens que mais comentários recebeu foi aquela em que surge totalmente nua, com o corpo sujo de areia, e que terá sido captada pelo jogador no areal da ilha.Recorde-se que esta não foi a primeira vez que Tamara Gorro publicou fotografias tal e qual como veio ao mundo. Já no ano passado, a mulher de Garay partilhou uma imagem desta natureza, onde aparece de costas, com vista para uma montanha.Na altura, o ex-jogador do Benfica brincou com a situação: "Não sabia que tinha este tesouro em casa".Antes desta viagem romântica à Grécia, Garay e a mulher também passaram férias em Paris, com a filha, Shaila, de três anos, e visitaram o parque de diversões da Disneyland.