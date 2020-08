Mulher de George Clooney afasta rival para salvar casamento

Ocasamento entre George Clooney e Amal Alamuddin está a atravessar uma fase crítica, e a responsável é Catherine Zeta-Jones. De acordo com a revista ‘New Idea’, a advogada especializada em direitos humanos não gosta da cumplicidade que existe entre o marido, de 59 anos, e a atriz galesa, de 50, pelo que decidiu fazer um ultimato: ou o ator mantém a amiga à distância ou vai arranjar problemas.



De acordo com a publicação, Amal, de 42, já tinha riscado Catherine do seu círculo de amizades, pois está cansada que esta seja tema de discussão com o marido, de quem tem dois filhos, os gémeos Alexander e Ella, de três. Contudo, ao descobrir que este está a trabalhar no argumento para um novo filme que pretende protagonizar ao lado da atriz, a advogada ficou fora de si e disse a George: "Todas menos Catherine!"





, começa por explicar uma fonte próxima do casal. "A verdade é que George e Catherine têm uma química incrível dentro e fora do ecrã. Amal não gosta de os ver juntos e fará tudo para a manter à distância, mesmo que o marido lhe diga que não tem nada com que se preocupar", acrescenta."Ele sempre disse a Amal para não se envolver no seu trabalho e desta vez não é diferente. Ele está a contar com Catherine para o novo projeto e os dois têm falado muito ultimamente, o que está a deixar Amal à beira de um ataque de nervos", diz a mesma fonte.Catherine Zeta-Jones está casada há 20 anos com Michael Douglas, de quem tem dois filhos, mas ambos já foram associados a várias relações extraconjugais. George Clooney, com quem a atriz trabalhou em ‘Crueldade Intolerável’ (2003) e ‘Ocean’s 12’ (2004), tornou-se num dos supostos amantes da atriz galesa.