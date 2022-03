Mulher de Icardi caída de amores por guarda-costas

Programa ‘A La Tarde’ garante que modelo argentina viveu ‘affair’ com Agustín Longueira. Casamento com jogador do PSG estará tremido.

Casamento entre Mauro Icardi e Wanda Nara foi sempre marcado por altos e baixos

Sónia Dias

O casamento entre Mauro Icardi e Wanda Nara volta a estar em risco. Mas, desta vez, a culpa não é do jogador do Paris Saint-German. De acordo com o programa ‘A La Tarde’, da América TV, a modelo argentina terá sido infiel com um dos seus guarda-costas, Agustín Longueira, de 32 anos. “Começaram por ser amigos, mas a relação evoluiu para algo mais”, começou por contar o jornalista Diego Estévez, acrescentando que a traição terá ocorrido durante uma viagem de Wanda, de 36, à Argentina, em dezembro passado.









Estévez revela que Longueira foi chamado ao quarto da modelo, onde esta o esperava apenas com uma toalha, acabada de sair do duche. O casal também terá sido surpreendido no elevador...

Ao saber da traição, Icardi, que também terá sido infiel à mulher, com a atriz China Suaréz, despediu Longueira. Contudo, de acordo com Estévez, o segurança e a modelo nunca perderam o contacto.