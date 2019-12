Mulher de Ivan Cavaleiro sofre acidente e capota com o filho no carro

18:28

eu capotei 3x com o Jaden. Sem sequer me aperceber do que tinha acontecido, aqueles segundos sem fim a rebolar, o pânico do estrondo, do fumo, dos airbags, dos vidros por todo o lado, e eu sem ouvir um único som do Jaden. Foi a pior sensação da minha vida. Lá me consegui desprender , e ganhar coragem de ver o estado dele, com aquele olhar de pânico , só disse: 'mamã partiu' , foi quando o tirei com cuidado", começa por contar Andreia Nunes, acrescentando estar grata à vida depois do grande susto que viveu.



"Conseguimos logo tirá-lo em segurança pela janela partida do lado do pendura. Não vou entrar muito em pormenores... só vos quero dizer que sou muito agradecida de vos estar aqui a contar a história , eu e o Jaden estamos ótimos! A vida é uma grande jornada e que todos passamos os nossos próprios desafios, não deixem nada por dizer a ninguém, nada por fazer, porque um dia somos tudo e no outro, sem querer podemos já não ser nada . Levem cada desafio como uma aprendizagem . Agradeçam todos os dias a vossa saúde , e terem as pessoas que amam convosco. Se eu já era INTENSA na forma de viver , agora já ninguém me vai parar ?? obrigada Deus por esta oportunidade que me deste de ser feliz com os meus e de conquistar tudo o que ainda tenho que conquistar".



A mulher do jogador português Ivan Cavaleiro partilhou nas redes sociais que viveu, recentemente, o maior susto da sua vida quando se preparava para deixar o filho na escola e sofreu um acidente com o pequeno Jaden dentro do carro.A mulher do craque dos ingleses do Fulham mostrou nas redes sociais imagens do acidente e deixou os fãs chocados.