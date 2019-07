Mulher de Jesualdo Ferreira: "As hormonas estão mais saltitantes"

Zulmira Ferreira

Foto: Bruno Colaço

01:30

Zulmira Ferreira, de 59 anos, não dispensa uma ida à praia com amigos e família. A mulher de Jesualdo Ferreira confessa que aproveita ao máximo os meses de calor.– Sempre dentro. Por vezes fora, mas gosto de aproveitar sempre o nosso belo Portugal.– Praia.– Verão frio com água quente, prefiro de qualquer maneira!– Nas nossas águas é a três e seis tempos (risos)– Biquíni.– Completamente fora de questão. Não tenho nada contra, mas não uso nem gosto.– Convida muito a festas em grupo. É uma altura em que o convívio é muito mais abrangente e o próprio calor proporciona isso.– Serões ao relento.– Sim, as hormonas estão muito mais saltitantes (risos).– Uma bonita lingerie.– Sempre vinho branco gelado.– Malásia, talvez.– ... conviver com amigos, muitos mergulhos no mar, muito amor e namorar muito.Zulmira Ferreira tem 59 anos e é empresária. Conhecida por ser a mulher do treinador Jesualdo Ferreira, é comentadora assídua do programa ‘Flash! Vidas’ da CMTV. Paralelamente, frequenta diversas festas e eventos de famosos.