Namorada de João Cancelo celebra aniversário com festa especial

14 mai 2020 • 17:06

Namorada de João Cancelo organiza festa de luxo

O surto de coronavírus obriga a festejos comedidos, no entanto, Daniela Machado, a namorada de João Cancelo, não quis deixar passar em branco o seu 24º aniversário e organizou um pequeno evento para celebrar em família.Nas redes sociais, partilhou imagens da decoração da festa, que teve como tema a marca de alta costura Chanel. Os tons escolhidos foram preto, branco e dourado e o bolo teve a forma de uma típica mala da marca. A namorada do craque do Manchester City vestiu-se a rigor e mostrou-se feliz, sempre com a filha ao colo, a pequena Alice, que nasceu em dezembro."Tudo o que preciso", escreveu na legenda de uma imagem onde aparece com João Cancelo e a bebé.