Mulher de jogador do Benfica reage a alegada traição

Ángel Di María, de 35 anos, está envolvido em mais uma polémica. Uns dias antes do jogo Brasil-Argentina (0-1), em que cuspiu na direção dos adeptos brasileiros que lhe tinham atirado um copo com um líquido, o jogador do Benfica terá participado numa festa com algumas mulheres.Alegadamente, e segundo relatos da imprensa local, beijou duas beldades e uma delas - Juana Betnaza - entrou em contacto com a mulher do craque, Jorgelina Cardoso, através das redes sociais. Tudo terá acontecido logo a seguir ao jogo Argentina-Uruguai (0-2), realizado a 17 de novembro.

Casados há 12 anos e com duas filhas, o casal parece não se ter deixado afetar por esta alegada traição. O jogador acabou mesmo por deixar uma homenagem pública à mulher - “amo-te com toda a minha vida e obrigado por estares sempre ao meu lado” -, enquanto Jorgelina reagiu a esta polémica com um vídeo da chegada do jogador a casa e uma declaração amorosa.