Mulher de jogador do Leicester City perde caso na justiça

Casal pode ter de vender mansão de luxo no Algarve para pagar as custas judiciais. Casa está avaliada em 2,3 milhões de euros.

A socialite Rebekah Vardy, mulher do jogador do Leicester City Jamie Vardy, pode vir a ser obrigada a vender a mansão de luxo que tem na Quinta do Lago (Loulé), no Algarve, depois de ter perdido a batalha legal que a opunha a Coleen Rooney.









Em 2019, Coleen – que é mulher do ex-jogador e atual treinador do Derby County, Wayne Rooney – acusou Rebekah de estar a fornecer informação privada sobre a sua vida ao jornal ‘The Sun’, e a acusada decidiu contra-atacar e levou-a a tribunal, por difamação. Mas agora os tribunais decidiram que Coleen tem razão e que Rebekah foi mesmo a “fonte próxima” citada pelos jornalistas para revelar dados privados sobre a vida dos Rooney. A juíza disse ainda haver fortes suspeitas de que Rebekah terá destruído provas, incluindo ter-se desfeito de um telemóvel incriminador, atirando-o ao mar. De acordo com a lei, Rebekah Vardy vai ter de pagar entre 2 a 3 milhões de libras (entre 2,3 e 3,5 milhões de euros) de custas judiciais.

Segundo a imprensa britânica, a socialite, de 40 anos, está “muito triste” com o veredito, mas diz que “o caso está terminado” e que não tenciona recorrer da decisão. Os amigos mais próximos dizem que está mesmo a considerar a hipótese de vender a mansão que o casal detém em Portugal e que está avaliada em 2,3 milhões de euros. A propriedade – que os Vardy consideram ser o “santuário” da família – tem seis quartos, está equipada com três piscinas, um ginásio privativo e uma sauna. O espaço pode ser arrendado por 35,7 mil euros por semana.