Mulher de John Legend apoiada por Meghan Markle após aborto: "Tem sido tão generosa comigo"

"Ela é realmente maravilhosa e tão gentil como todos dizem que ela é", reforçou ainda.





no programa 'Deal or No Deal' como modelos no início das suas carreiras.

, mulher de John Legend, viveu um verdadeiro pesadelo em outubro de 2020 quando sofreu um aborto aos cinco meses e teve de dar à luz o filho morto. Um momento difícil para a modelo, que recebeu muito apoio de Meghan Markle, que também sofreu um aborto espontâneo no verão de 2020., revelou a mulher de Jonh Legend no fim do programa 'Watch What Happens Live!', em resposta a um fã.Chrissy Teigen e Meghan Markle trabalharam juntasSegundo a imprensa internacional, desde que Harry e a mulher se mudaram para a Califórnia têm estado muito próximos da família de John Legend.Sobre a entrevista que os duques de Sussex deram a Oprah Winfrey, Chrissy Teigen garante que Meghan Markle foi sincera nas suas declarações., garantiu.

Recorde-se que a polémica entrevista foi transmitida quando o príncipe Filipe estava internado com um problema cardíaco. Depois da sua morte, os duques de Sussex ficaram arrependidos de terem feito as declarações sobre a família real.



Chrissy Teigen foi uma das grandes defensoras de Meghan Markle quando anunciou que tinha sofrido um aborto no verão.