Mulher de John Legend retira implantes mamários

Chrissy Teigen mostra peito após tirar silicone

Chrissy Teigen, a mulher de John Legend, é frequentemente notícia por ser um livro aberto e não ter quaisquer receios em expor a sua vida mais privada.Desta feita, a apresentadora do ‘Lip Sync Battle’ não só revelou aos fãs e seguidores que se submeteu a uma cirurgia de remoção de implantes mamários como os convidou, através de um vídeo, a ver o resultado final.disse para a câmara antes de revelar os resultados da cirurgia e dar aos fãs uma visão de seu novo corpo.A supermodelo de 34 anos, que tinha implantes mamários desde os 20 anos, anunciou no mês passado que passaria por uma cirurgia para os remover. Partilhando uma foto antiga de topless, a modelo justificou-se:Mais tarde, Teigen viria a partilhar também com os seguidores uma fotografia sentada na marquesa do seu ginecologista a fim de sensibilizar as mulheres para a necessidade de fazer regularmente testes de despistagem ao cancro da mama.Chrissy Teigen casou com o músico John Legend a 14 de setembro de 2013 na cidade de Como, em Itália, depois de quase seis anos de namoro.Nesse mesmo ano, a modelo já tinha recebido como presente um dos maiores sucessos do músico, ‘All Of me’. Juntos têm dois filhos, Luna, de quatro anos, e Miles, de dois, ambos nascidos por fertilização in Vitro.