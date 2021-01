Mulher de José Castelo Branco hospitalizada de urgência: "O coração estava muito fraco"

A carregar o vídeo ...

Mulher de José Castelo Branco realizou uma monitorização cardíaca.

, revelou.O marchan d'art revelou o susto com a companheira de duas décadas nas redes sociais, minutos antes do direto com a vencedora do 'Big Brother - A Revolução' Zena Pacheco. "A Betty vai ficar bem", disse, acreditanto nas rápidas melhoras da mulher.O procedimento cardíaco a que antiga joalheira foi sujeita permite conhecer o ritmo do coração, de forma continuada.Volvidas algumas horas, Lady Betty recebeu alta hospitalar e gravou um pequeno vídeo a agradecer as várias mensagens enviadas pelos admiradores do socialite.Recorde-se, Betty Grafstein tem sofrido ao longo dos últimos anos vários sustos com o coração. Já foi submetida a várias intervenções. Devido ao problema de saúde está impedida de andar de avião.