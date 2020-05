Mulher de José Sá aparece sexy e escaldante

Conhecida pela sua beleza e sensualidade, Raquel Jacob, mulher do ex-guarda-redes do FC Porto José Sá, continua a fazer furor nas redes sociais.Confiante com a sua imagem e sem pudores, a modelo, de 29 anos, surpreendeu com um vídeo em que surge completamente despedida na banheira."Ela é viciante, possui um coração puro e uma mente safada", pode ler-se na legenda da publicação que captou de imediato a atenção dos seus mais de 43 mil seguidores no Instagram.Com as suas curvas em grande evidência, fruto de intenso cuidado com a imagem, a modelo portuguesa surge em poses atrevidas e prova que mantém toda a sua ousadia, que leva os fãs ao delírio.Recorde-se que a também atriz, que integrou a série juvenil ‘Morangos com Açúcar’, mudou-se em 2018 para a Grécia para apoiar o companheiro, que integra o plantel do Olympiacos.O casal tem uma filha em comum, Maria Leonor, de dois anos.