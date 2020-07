Mulher de José Sá celebra ao lado de craque do Olimpyacos

José Sá festejou mais uma conquista ao serviço do Olimpyacos, no campeonato na Grécia.









Um momento especial, repleto de emoção e felicidade, que o craque fez questão de partilhar com a mulher, Raquel Jacob, e a filha, Maria, de dois anos, que se mudaram para a Grécia há dois anos para acompanhar o percurso profissional do jogador.

Vestida a rigor com as cores do clube grego, a antiga atriz dos ‘Morangos com Açúcar’ fez furor com o decote revelador no relvado enquanto o jogador recebeu o troféu com a equipa.





Nas redes sociais, o craque partilhou a vitória ao lado das mulheres da sua vida. “As minhas campeãs”, escreveu o craque na legenda da fotografia partilhada que mereceu dezenas de elogios dos fãs e adeptos fervorosos. Também Raquel não deixou de registar o momento e publicou várias fotografias do dia de festa e conquista do marido.





Recorde-se que a atriz é considerada um ícone de beleza e sensualidade e faz furor redes sociais com fotos repletas de ousadia.