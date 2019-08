Mulher de José Sá deslumbra na Grécia

01:30

Vânia Nunes

De regresso à Grécia, depois de um período de férias em Portugal, Raquel Jacob tem incendiado as redes sociais com as fotografias que tem colocado, na praia ou na piscina. A mulher do guarda-redes José Sá, que integra o plantel do Olympiacos, está em excelente forma física, um ano e meio depois de ter sido mãe pela primeira vez, de Maria Leonor.Por isso, os elogios à sua imagem e sensualidade não tardaram entre os quase 40 mil seguidores. Numa entrevista recente, revelou que não tem "qualquer pudor com o corpo"."Nós nascemos nus. Somos todos iguais. Só há maldade de estar mais exposta nos olhos de quem a vê. Já tirei fotos nua, seminua, posto fotos em que o corpo é um elemento-chave, mas não deixo de ser menos mãe ou menos mulher."A atriz, de 29 anos, assume que é uma mulher confiante e que não descura os cuidados com a imagem. "Dou muita importância ao corpo, a estar fit, porque, acima de tudo, sou um exemplo para a minha filha."