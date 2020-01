Mulher de Kobe Bryant em sofrimento profundo: “Não consegue acabar uma frase sem chorar”

A mulher de Kobe Bryant, que morreu num trágico acidente de helicóptero no último domingo, com a filha Gigi, de apenas 13 anos, está “absolutamente devastada” e a lutar para “levar o barco para a frente” na altura mais dramática da sua vida.”Está destruída. Mal se aguenta em pé e não consegue acabar uma frase sem chorar”, começa por dizer um amigo à revista People, acrescentando que Vanessa està “rodeada de muito apoio por parte do núcleo próximo de Kobe”.”Ninguém está preparado para isto, mas pelas três filhas a Vanessa sabe que tem de ser forte. Apesar dos altos e baixos, eles eram almas gémeas. O Kobe era o seu companheiro de vida”, diz a fonte.Um outro amigo da família conta que Vanessa e todos os familiares estão a dar o seu melhor para apoiar as crianças. “Ele tinha uma ligação muito especial com cada uma das filhas. É uma tragédia”.Recorde-se que a filha mais nova de Kobe e Vanessa tem apenas sete meses. O casal, que passou por vários períodos difíceis no casamento, estava junto há mais de 20 anos e sempre lutou pela relação e pela família.