Mulher de Kobe Bryant faz homenagem emotiva à filha: "A mãe vai estar sempre orgulhosa de ti"

A mulher da estrela do basquetebol Kobe Bryant, que morreu num trágico acidente de helicópetro com a filha Gigi , decidiu mostrar mais uma vez a dor profunda que tem enfrentado com uma homenagem à menina.

"Minha Gianna. Tenho saudades tuas. Tenho tanta sorte de ter acordado para ver o teu rosto e sorriso lindos durante 13 anos. Quem me dera tê-los visto até ao meu último suspiro. A mãe ama-te até à Lua. Infinitamente, mais 1", escreveu Vanessa Bryant na legenda de um vídeo partilhado através das redes sociais, onde mostra um tributo feito para a filha, que integrava uma equipa de basquetebol feminino, por partilhar a mesma paixão que o pai.

"A minha Gigi. Amo-te. Tenho saudades tuas. Ensinaste-nos que nenhum ato de bondade é pequeno demais. A mãe continua e sempre estará orgulhosa de ti 'mambacita'", recordou ainda Vanessa.







Desde o dia da morte do companheiro e da filha, Vanessa tem feito regularmente várias publicações onde mostra a profunda tristeza em que se encontra devido à perda.



Kobe Bryant morreu aos 42 anos, e estava casado com Vanessa desde 2001. Os dois viveram um longo romance sempre captou as atenções.



Além de Gianna, que também perdeu a vida no acidente, o casal tinha mais três filhas: Natalia, de 17 anos, Bianka, de três, e Capri, de apenas sete meses.