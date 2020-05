Mulher de Kobe Bryant mostra primeiros passos da filha quatro meses após o acidente fatal

Vanessa Bryant

25 mai 2020 • 15:10

Após vários passos sem ajuda, a família aplaudiu a pequena Capri. "A minha bebé!! Tão orgulhosa da minha Koko Bean. A Capri deu hoje os primeiros passos da tia Sophie para a mamã", pode ler-se na legenda da publicação.



A carregar o vídeo ...

Filha de Kobe Bryant dá os primeiros passos

Quatro meses após o fatídico acidente que vitimou Kobe Bryant, a mulher, Vanessa Bryant mostra-se mais dedicada que nunca à família.Através das redes sociais, a mulher da estrela da NBA partilhou o momento em que a filha Capri, de apenas onze meses, deu os primeiros passos. No vídeo publicado nas redes sociais a bebé surge a andar do colo da tia para a mãe.Uma momento de ternura que comoveu os fãs que se mostraram encantados com a conquista da bebé, com o apoio de toda a família.