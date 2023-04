Mulher de Lucas Hernández acusa-o de traição

Modelo ‘ofereceu’ jogador do Bayern Munique à amante nas redes sociais.

lucas hernandez com a familia

Foto: DR

Dentro das quatro linhas, Lucas Hernández não vive os melhores dias e, ao que parece, a vida pessoal do jogador do Bayern Munique também não parece estar muito melhor. Nas redes sociais, a mulher do futebolista, Amelia Lorente, divulgou uma mensagem na qual o atleta de traição.









“Já podes deixar de jogar pelos dois lados, Lucas Hernández. Ofereço-te, Cristina Buccino. Não te esqueças que tens dois filhos que não vens ver”, escreveu. Cristina Buccino é a modelo e influencer italiana com quem, alegadamente, Lucas Hernandéz terá traído a mulher.

Recorde-se que esta não é a primeira polémica na relação entre o jogador e Amelia Lorente. Em 2017, foram condenados a 31 dias de trabalho comunitário depois de terem uma discussão violenta no meio da rua e foi emitida uma ordem de restrição.