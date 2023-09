Mulher de Luís Aleluia fala pela primeira vez sobre a morte do ator

Luís Aleluia

Foto: Vítor Mota

01:30

Zita Favretto falou, pela primeira vez, da morte do marido, Luís Aleluia, para sempre conhecido como o “Menino Tonecas”.









Em declarações à revista ‘Nova Gente’, a viúva do ator, que morreu aos 63 anos, recordou o que aconteceu a 23 de junho. “No dia anterior, tínhamos combinado que íamos passar esse fim de semana a Troia com os meninos. Entretanto, sexta-feira de manhã, ele levanta-se com grande pressa [...] e disse-me: ‘Vamos fazer o contrário. Não saímos ao fim da manhã, mas logo a seguir ao almoço, porque assim dá-me tempo para resolver tudo e tu vais fazendo a mala’. Ele saiu, deu-me um beijinho e disse-me ‘até já’. Foi assim”, começou por revelar Zita Favretto. “Ele já estava a preparar tudo há dois ou três dias. Eu vi sinais, mas só depois é que os percebes”, acrescentou.

Zita contou que tem recebido várias mensagens de apoio, mas também a acusam de ter influência na morte de Aleluia. “Não me sinto responsável pela morte do Luís. Eu fiz tudo por ele e pelos meus filhos. Eles são a razão de viver”, confessou. Já sobre o luto, revelou que o faz sozinha: “Faço-o sozinha no meu quarto. Longe deles [dos filhos]”. Por outro lado, José, de 21 anos, e João, de 17, têm lidado de maneiras diferentes com a perda do pai. “O Zé já aceitou mais. O João, não. O João é um menino difícil e agora tornou-se ainda mais complicado. Com a morte do Luís, e a revolta do João, o Zé está mais próximo, mais preocupado, mais atento. Mesmo comigo”, rematou.