Mulher de Luís Figo encanta aos 44 anos

Todos a conhecemos como a mulher de Luís Figo, mas a verdade é que Helen Svedin é muito mais do que a companheira de um ícone do futebol.Aos 44 anos, a modelo sueca continua a encantar os mais de 50 mil seguidores que a acompanham nas redes sociais. Dona de uma beleza ímpar, Helen voltou a deixar os fãs de boca aberta com novas fotografias na praia.Recorde-se que Helen Svedin é casada desde 2001 com Luís Figo, num relacionamento de rara longevidade.Os dois têm três filhas: Daniela (nascida 1999), Martina (2002) e Stella (2004). Atualmente, vivem em Milão, Itália, onde Figo jogou por uma das equipa locais, o Internazionale Milano.