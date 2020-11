Mulher de Luisão alvo de ataque

Luisão com a mulher, Brenda Mattar

Brenda Mattar, a mulher do antigo jogador do Benfica Luisão, revelou ter sido agredida numa conhecida loja de decoração, na zona de Alfragide, Amadora. O episódio aconteceu na última terça-feira e a companheira do brasileiro conta que teve mesmo de chamar a polícia ao local. “Não se calem! Agressão física, moral ou verbal não podemos aceitar. Não é por sermos mulheres e por estarmos sozinhas que vamos baixar a cabeça”, afirmou. A antiga modelo, de 35 anos, denunciou a situação através das suas redes sociais e explicou que tudo aconteceu no parque de estacionamento da zona comercial. “Acabei de ser agredida por um segurança e um senhor, que quando perguntei quem era disse: ‘Nem queira saber quem eu sou!’”.









Brenda diz que a discussão subiu de tom e que acabou com uma agressão. “Pessoal, obrigado por todas as mensagens. Fui maltratada no estacionamento pelo segurança e por um senhor”. A mulher do ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica garante que denunciou o caso às autoridades. “Já informei a polícia e fiz a minha parte! Obrigada por tudo!”, disse.

Recorde-se que, recentemente, Brenda Mattar viveu momentos de aflição pela saúde do marido, após Luisão ter sofrido uma queda em casa, que o levou a ser hospitalizado e a ficar mais de uma semana internado, devido às lesões na cabeça.





O casal está junto há mais de 15 anos e tem duas filhas: Sophia, de 12 anos, e Valentina, de 8.