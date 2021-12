Mulher de Luisão mais ousada do que nunca

01:30

Vânia Nunes

Brenda Mattar, de 38 anos, tem surpreendido os seguidores do Instagram com fotos suas mais ousadas, nas quais surge com uma atitude confiante e elegante. Uma mudança que não passou despercebida aos seguidores."Estou a adorar a nova versão da Brenda, poderosa", notou uma fã da mulher de Luisão, antigo jogador do Benfica e atual diretor técnico das águias. "Obrigada. Estou a amar-me em primeiro lugar", agradeceu. De seguida, a empresária brasileira explicou que a sua grande "inspiração" nesta fase tem sido Andreia Nunes, antiga companheira do futebolista Ivan Cavaleiro, que usa as redes sociais para passar mensagens positivas e de empoderamento para as mulheres que a seguem.Com esta mudança de atitude, Brenda tem-se mostrado mais ativa nas redes sociais, onde partilha quase diariamente fotos com os seus looks e também desabafos. Num deles revelou que vai visitar a família em breve. "Sinto-me em casa aqui [em Portugal], mas confesso que estou ansiosa para ir para o Brasil agora passar férias."