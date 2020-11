Mulher de Luisão revela ter sido agredida em Lisboa

Brenda Mattar, a mulher de Luisão, recorreu às redes sociais, na passada terça-feira, para revelar que foi agredida numa conhecida loja de decoração, em Lisboa.

"À espera da polícia! Não se calem! Agressão física, moral ou verbal não podemos aceitar! Não é porque somos mulheres e que estamos sozinhas que vamos baixar a cabeça", afirmou nas histórias instantâneas da sua conta de Instagram, que entretanto já foram eliminadas.

"Acabei de ser agredida no IKEA Alfragide por um segurança e um senhor que quando perguntei quem era disse: ‘Nem queira saber quem eu sou!’ Já vi que carro é…", denunciou a mulher do ex-capitão do Sport Lisboa e Benfica.

Após relatar a situação, Brenda aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu: "Pessoal, obrigado por todas as mensagens. Fui maltratada no parking pela segurança e por um senhor…Tomei todas as providências. Já informei a polícia e fiz a minha parte! Obrigado pelo carinho! Coloquei a minha indignação aqui".