Cindy Álvarez Garcia, mulher do portista Matheus Uribe, recordou a polémica festa do seu 30º aniversário, publicou novas fotos, e aproveitou para fazer uma reflexão sobre si."Não me vou desculpar pelo que sou, e não é orgulho, é amor próprio. Levo a vida toda a aprender", escreveu no Instagram.A colombiana diz que cometeu erros, mas que essas falhas a fazem crescer. "Nada na vida poderá mudar a força e o amor que tenho agora".Cindy, recorde-se, divulgou vídeos do marido e de outros jogadores do FC Porto a divertirem-se na festa já fora de horas.