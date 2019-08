Mulher de Matheus Uribe é a nova deusa da Invicta

01:30

Carolina Cunha

O internacional colombiano Matheus Uribe, de 28 anos, é um dos novos reforços do FC Porto. O craque, que jogava no Club América, do México, chegou à Invicta para assinar um contrato para as próximas quatro épocas pelos dragões e a acompanhá-lo trouxe a mulher, Cindy Álvarez Garcia, e os dois filhos.A modelo e empresária, de 29 anos, que chegou há poucos dias ao Porto, já não passa despercebida entre os portugueses e promete aquecer as bancadas a norte com a sua beleza e sensualidade.Adepta fervorosa de futebol e dona de um corpo escultural, a colombiana exibe as suas curvas deslumbrantes nas redes sociais e já conta com mais de 294 mil seguidores no Instagram, em que publica várias fotografias e revela que mantém uma excelente forma física.Apesar de atualmente estarem juntos e felizes em Portugal, os dois viveram uma crise na relação, o que acabou por ditar um afastamento que se traduziu numa baixa de rendimentos do jogador. O amor acabou por falar mais alto e o craque recuperou as boas prestações dentro das quatro linhas com a ajuda da bela companheira.