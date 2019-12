Mauro Icardi recusa fazer sexo antes dos jogos

Mauro Icardi e Wanda Nara

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sónia Dias

Sem papas na língua, Wanda Nara não hesita em partilhar com a imprensa pormenores da sua vida íntima com o marido, o futebolista Mauro Icardi. Em entrevista à revista italiana ‘La Republicca Delle Donne’, a modelo argentina, de 33 anos, revela que o avançado do Paris Saint-Germain, com quem está casada desde 2014, recusa fazer sexo antes dos jogos."Sou da opinião que devíamos fazer amor antes de ele jogar, mas ele é muito profissional e não quer", adianta Wanda, acrescentando que o momento íntimo está reservado para depois da partida. Mas mesmo aí existe um senão. "Só em caso de vitória. Se a equipa não ganhar ele nem quer olhar para mim!", lamenta.Estas declarações vêm na sequência da entrevista do treinador do Inter Milão ao ‘L’Equipe’. Antonio Conte revelou que dava conselhos aos seus jogadores para fazerem sexo "por períodos curtos" e em posições em que estivessem "debaixo dos parceiros sexuais", de forma a "evitar lesões".