Mulher de Nani faz despedida de solteira em Marrocos

01:30

Rute Lourenço

A uma semana do casamento com Nani, Daniela Martins despediu-se da vida de solteira com uma festa de arromba na companhia das melhores amigas. A noiva do futebolista rumou a Marraquexe, Marrocos, para noites de pura diversão e nada faltou nestes dias: assistiu a espetáculos de striptease, andou vestida de noiva na noite e desfrutou do calor, mostrando a sua excelente forma física em biquíni.O enlace acontece dentro de uma semana e o local escolhido para a festa foi uma luxuosa quinta, na Margem Sul, com vista para o rio Tejo.Juntos desde 2007, foi cinco anos depois que o craque decidiu pedir a companheira em casamento. No entanto, só agora os dois avançaram para a cerimónia, que irá contar com uma presença muito especial: a do filho Lucas, de cinco anos.O jogador, que alinha atualmente pelo Orlando City, dos Estados Unidos, conheceu Daniela quando assinou pelo Manchester United.